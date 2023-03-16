Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

10 классов в пяти школах Псковской области закрыты на карантин

На карантин по гриппу и ОРВИ закрыто 10 классов в пяти школах и одна группа в детском саду. Об этом было сообщено на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В Псковской области эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной. Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в Пскове, Струго-Красненском, Островском и Порховском районах. При этом не зарегистрировано случаев гриппа и ОРВИ в Бежаницком, Дновском, Красногородском, Локнянском и Усвятском районах.

Больше чем на четверть снизился уровень распространения новой коронавирусной инфекции. Показатель региона ниже общероссийского на 24 %. Болезнь в основном протекает в форме ОРВИ.

Елена Припутенко обратила внимание руководства медучреждений на необходимость увеличения количества лабораторных исследований граждан с симптомами простудного заболевания ввиду схожести клинических проявлений гриппа, ОРВИ и COVID-19.

В рамках заседания были также обсуждены вопросы, связанные с формированием коллективного иммунитета населения Псковской области к таким видам заболеваний, как корь и дифтерия. Несмотря на то что за последние годы эти заболевания в регионе не выявлялись, специалисты подчеркнули важность продолжения вакцинации детей и взрослых. По данным областного комитета по здравоохранению, вакцины в регионе достаточно.

В зоне особого внимания иммунизация граждан призывного возраста.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 марта 2023

ФОТОФАКТ В Пыталовском районе проснулся тритон

16 марта 2023

Нестандартные вопросы помогает решить Центр помощи семьям мобилизованных

16 марта 2023

Госдума утвердила новое положение о Молодёжном парламенте при Госдуме
16 марта 2023

10 классов в пяти школах Псковской области закрыты на карантин

16 марта 2023

Древние крепости Псковской области представят на выставке в Москве
16 марта 2023

В районах прошли круглые столы для предпринимателей
16 марта 2023

Первый выпуск новой программы «Привет, ивент!» выйдет сегодня на «Первом Псковском»
16 марта 2023

Три учебных заведения отремонтированы в Великих Луках


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...