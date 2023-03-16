10 классов в пяти школах Псковской области закрыты на карантин

20:09, 16 марта 2023, ПАИ

На карантин по гриппу и ОРВИ закрыто 10 классов в пяти школах и одна группа в детском саду. Об этом было сообщено на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В Псковской области эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной. Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в Пскове, Струго-Красненском, Островском и Порховском районах. При этом не зарегистрировано случаев гриппа и ОРВИ в Бежаницком, Дновском, Красногородском, Локнянском и Усвятском районах.

Больше чем на четверть снизился уровень распространения новой коронавирусной инфекции. Показатель региона ниже общероссийского на 24 %. Болезнь в основном протекает в форме ОРВИ.

Елена Припутенко обратила внимание руководства медучреждений на необходимость увеличения количества лабораторных исследований граждан с симптомами простудного заболевания ввиду схожести клинических проявлений гриппа, ОРВИ и COVID-19.

В рамках заседания были также обсуждены вопросы, связанные с формированием коллективного иммунитета населения Псковской области к таким видам заболеваний, как корь и дифтерия. Несмотря на то что за последние годы эти заболевания в регионе не выявлялись, специалисты подчеркнули важность продолжения вакцинации детей и взрослых. По данным областного комитета по здравоохранению, вакцины в регионе достаточно.

В зоне особого внимания иммунизация граждан призывного возраста.