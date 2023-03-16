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Общество

Нестандартные вопросы помогает решить Центр помощи семьям мобилизованных

С начала года Центр помощи семьям мобилизованных отработал уже более 300 обращений семей участников СВО. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале

Большинство обращений связано с получением выплат, составлением доверенностей, приостановлением судебных делопроизводств. Но встречаются и нестандартные вопросы.

В центр обратилась пара с просьбой срочно организовать регистрацию брака: мужчина отбывал в зону СВО. Брак был зарегистрирован.

Жительнице Псковского района помогли приобрести дрова. Их колку взяли на себя волонтёры ПсковГУ — спасибо ребятам за помощь! Волонтёрам был предоставлен транспорт правительства области.

Семья мобилизованного обратилась с просьбой помочь приобрести кровать для пожилого родственника. Соцзащита Пскова предоставила функциональную кровать для лежачих больных.

Семье из Опочки была нужна одежда для малыша. Вопрос отработан со специалистами соцзащиты и Детского фонда.

Напомним, что обратиться в центр проще всего по номеру 122 (или напрямую по адресу г. Псков, ул. Некрасова, 19).

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