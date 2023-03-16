Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Wildberries не будет выписывать штрафы за подмену товара

Маркетплейс Wildberries не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящего товара, пока система контроля дорабатывается. Об этом говорится в опубликованном в телеграм-канале Минцифры сообщении.

«Пока система (контроля по борьбе с подменой дорогостоящего товара. — Прим. ТАСС) дорабатывается, компания не будет выписывать новые штрафы», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что совместно с Минпромторгом продолжат отслеживать ситуацию в отрасли, чтобы соблюдались интересы всех участников электронной торговли и при этом не страдали обычные покупатели.

Компания Wildberries объявила в четверг о приостановке списаний с владельцев партнёрских пунктов выдачи заказов за подмену товаров и об отмене более 10 тыс. соответствующих штрафов. Введение таких взысканий вызвало возмущение сотрудников, которые в среду объявили забастовку.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство «ведёт мониторинг ситуации», в том числе из-за возможных задержек при получении заказов. Также Генпрокуратура ещё 14 марта поручила провести проверку публикаций «о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries, в том числе о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы». Проверку проведёт надзорное ведомство Подмосковья. Глава Минтруда Антон Котяков также сообщил, что сейчас специалисты работают с документами, с заявлениями граждан и в зависимости от этого совместно с Генеральной прокуратурой будет принято решение о том, будет ли проводиться внеплановая проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 марта 2023

101 год со дня появления отметит «Пушкинский уголок» в Михайловском
16 марта 2023

В псковской библиотеке рассказали о льняном производстве
16 марта 2023

Детский фонд разработал справочник для семей переселенцев

16 марта 2023

Студия в «Москва-Сити»: 8 квадратных метров за 10 миллионов рублей

16 марта 2023

В Гдове ведётся омолаживающая обрезка лип
16 марта 2023

ФОТОФАКТ В Пыталовском районе проснулся тритон

16 марта 2023

Нестандартные вопросы помогает решить Центр помощи семьям мобилизованных

16 марта 2023

Госдума утвердила новое положение о Молодёжном парламенте при Госдуме

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...