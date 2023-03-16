Wildberries не будет выписывать штрафы за подмену товара

22:05, 16 марта 2023, ПАИ

Маркетплейс Wildberries не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящего товара, пока система контроля дорабатывается. Об этом говорится в опубликованном в телеграм-канале Минцифры сообщении.

«Пока система (контроля по борьбе с подменой дорогостоящего товара. — Прим. ТАСС) дорабатывается, компания не будет выписывать новые штрафы», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что совместно с Минпромторгом продолжат отслеживать ситуацию в отрасли, чтобы соблюдались интересы всех участников электронной торговли и при этом не страдали обычные покупатели.

Компания Wildberries объявила в четверг о приостановке списаний с владельцев партнёрских пунктов выдачи заказов за подмену товаров и об отмене более 10 тыс. соответствующих штрафов. Введение таких взысканий вызвало возмущение сотрудников, которые в среду объявили забастовку.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство «ведёт мониторинг ситуации», в том числе из-за возможных задержек при получении заказов. Также Генпрокуратура ещё 14 марта поручила провести проверку публикаций «о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries, в том числе о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы». Проверку проведёт надзорное ведомство Подмосковья. Глава Минтруда Антон Котяков также сообщил, что сейчас специалисты работают с документами, с заявлениями граждан и в зависимости от этого совместно с Генеральной прокуратурой будет принято решение о том, будет ли проводиться внеплановая проверка.