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Общество

101 год со дня появления отметит «Пушкинский уголок» в Михайловском

Дм. Мясников. Михайловское (2015). Из фондов музея-заповедника

Завтра, 17 марта, в «Михайловском» отмечают день рождения музея — 101 год со дня образования советского «Пушкинского уголка» на Псковской земле.

Сегодня «уголок» расположен на территории более чем 9 700 гектаров, это один из крупнейших федеральных музеев. Ежегодно «Михайловское» посещают сотни тысяч туристов: в прошлом году, например, в музее побывало 585 130 человек.  

К некруглой дате в заповеднике подготовили небольшую праздничную программу, на которую приглашают всех желающих.

В «Михайловском» также просят обратить внимание: все музейные комплексы в составе Пушкинского заповедника завтра будут принимать посетителей только до 14:00.   

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