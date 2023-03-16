Соревнования по дрон-рейсингу прошли в Пскове

23:16, 16 марта 2023, ПАИ

Второй год подряд в Пскове проходят соревнования по дрон-рейсингу. Участие в них принимают спортсмены от 12 до 17 лет, сообщает корреспондент «Первого Псковского».

Дрон-рейсинг — новый вид спорта, где вместо спорткара — дрон, а руль заменяет пульт управления. Главная задача юных спортсменов — совершить маневр, обогнать соперника и прийти первым к финишу.

Соревнования проходили в два этапа, а лучшие 10 человек прошли в финал. Им предстояло пройти гоночную трассу быстрее соперника. Участие в состязании принимали как опытные спортсмены, так и новички.

Спортсменов готовят в технопарке «Кванториум» в Пскове.