Новую схему высшего образования представят этим летом
Конкретные предложения об изменении системы высшего образования в России будут готовы к лету, сейчас идёт их обсуждение, сообщил ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Мы к лету уже анонсируем более понятные контуры всех изменений, сейчас идёт обсуждение и проработка подходов к тому, что конкретно будет совершенствоваться», — сказал он.
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