Новую схему высшего образования представят этим летом

00:25, 17 марта 2023, ПАИ

Конкретные предложения об изменении системы высшего образования в России будут готовы к лету, сейчас идёт их обсуждение, сообщил ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Мы к лету уже анонсируем более понятные контуры всех изменений, сейчас идёт обсуждение и проработка подходов к тому, что конкретно будет совершенствоваться», — сказал он.