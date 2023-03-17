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Общество

Церковь Святого Лазаря в Печорах откроют для паломников после реставрации

Продолжаются реставрационные работы в церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре, сообщается в Telegram-канале АНО «возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

В подклетах Сретенской церкви, после снятия разрушенного штукатурного слоя, зафиксированы участки деструктурированной кладки сводов. Выявлены многочисленные участки биопоражения наружной поверхности кладки сводов. Выполняется очистка поверхности сводов от остатков штукатурного раствора, деструктурированного камня и шовного раствора.

Следующий этап - биоцидная обработка поверхности стен и реставрация кладки. В ближайшее время планируется дообследование объекта. Будут приняты окончательные решения по дальнейшему ходу реставрации.

Церковь датируется предположительно 1792-1800 гг.  В последние десятилетия в храме читалась неусыпаемая псалтирь, службы проводились только для насельников монастыря. После реставрации доступ будет открыт для паломников. Предполагается строительство  пандусов для людей с ограниченными возможностями.

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