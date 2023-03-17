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Происшествия

Садовый дом подожгли в Псковском районе

Садовый дом подожгли сегодня, 17 марта, в СНТ «Ветеран» в Псковском районе. Пожар произошел в 2:34 на улице Брусничной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

16 марта в 9:45 в Великих Луках на улице Малышева, 33 загорелся автомобиль Volkswagen Vento. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в багажном отсеке.

В тот же день в 23:21 в Великих Луках на улице Витебской, 2 произошло возгорание на контейнерной площадке. Огнем поврежден пластиковый мусорный контейнер. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

По той же причине сегодня в 00:31 в Локне на улице Первомайской сгорела кровля одноэтажного нежилого здания. Огнем уничтожено крыльцо, помещения закопчены. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. 

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