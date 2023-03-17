Итоги охотничьего сезона подводят в медиацентре ПАИ

12:03, 17 марта 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная итогам охотничьего сезона в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Сколько волков добыли охотники за сезон охоты, какие животные в регионе в избытке, а какие в дефиците, какие чаще всего становятся жертвой браконьеров, много ли ДТП произошло из-за животных, как развиваются охотничьи хозяйства в области.

Об этом и многом другом поговорим с заместителем председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андреем Горкуновым.