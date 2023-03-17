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Общество

Почти 6 млн рублей получили псковские работодатели за трудоустройство безработных

57 работодателей в Псковской области получили субсидии на сумму 5,7 миллиона рублей за трудоустройство безработных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда.

Субсидии были выплачены по программе господдержки, которая действует в регионе с марта 2021 года. За это время было трудоустроено 149 жителей области. 

Согласно программе, субсидия положена юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, трудоустроившим безработных граждан, уволенных в связи с ликвидацией предприятия, сокращением штата или находящихся под риском увольнения, в том числе отправленных в неоплачиваемый отпуск либо переведённых на неполный рабочий день. Также на субсидию могут рассчитывать страхователи, взявшие на работу выпускников колледжей и вузов, инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, многодетных и одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.  
 
По правилам страхователь должен оформить работника на условиях полного рабочего дня с учётом режима рабочего времени, установленного внутренним трудовым распорядком организации.
 
«Программа субсидирования найма при соблюдении определенных условий позволяет компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда новых сотрудников, - рассказала управляющая ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова. - В регионе размер субсидии составляет три минимальных размера оплаты труда, которые увеличиваются на сумму страховых взносов и количество трудоустроенных». 
 
Субсидия псковским работодателям предоставляется ОСФР по Псковской области за первый, третий и шестой месяцы работы принятых работников. Первый платёж направляется страхователю через месяц после трудоустройства, второй – через три, третий – через шесть. 
 
Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в службу занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. После принятия на работу сотрудника нужно направить заявление в ОСФР по Псковской области через «Личный кабинет страхователя».
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