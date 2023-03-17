Международный форум студенческих СМИ стартует сегодня в Пскове

09:38, 17 марта 2023, ПАИ

Первый российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» стартует сегодня, 17 марта, в ПсковГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

В масштабном мероприятии примут участие делегация из Министерства науки и высшего образования РФ во главе с заместителем министра Константином Могилевским, проректоры 20 российских и белорусских вузов, 100 представителей молодежных университетских медиа.

Инициатором форума стало Минобрнауки России. Цель встречи - установление конструктивных творческих связей студентов Российской Федерации и Республики Беларусь, которые реализуют себя в сфере СМИ через обучение, работу над общими проектами и знакомство с культурой двух государств.