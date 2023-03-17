40% псковских работодателей рассматривают пенсионеров наравне с молодежью

10:09, 17 марта 2023, ПАИ

40 % работодателей в Пскове готовы рассматривать пенсионеров наравне с более молодыми кандидатами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

После начала СВО работодатели столкнулись с изменениями на рынке труда: в традиционно «мужских» сферах деятельности средний возраст кандидатов вырос за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет. Мужчины призывного возраста реже готовы менять работу по разным причинам (и в первую очередь это наличие отсрочки от мобилизации и стабильная работа предприятия).

В сложившихся условиях 4 из 10 работодателей принимают на работу пенсионеров на общих основаниях наравне с более молодыми кандидатами, в каждой третьей компании соискателей пенсионного возраста трудоустраивают время от времени либо на некоторые должности.

Чаще всего кандидатам пенсионного возраста в Пскове открыты вакансии квалифицированных рабочих и сотрудников сферы сбыта (24 и 21% соответственно от числа работодателей, принимающих на работу пенсионеров). 16% компаний готовы нанять пенсионеров на позиции ИТР, по 14% — на должности водителей и бухгалтеров.