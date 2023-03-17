Минпросвещения и МЧС научат школьников вести себя в экстремальных ситуациях

09:43, 17 марта 2023, ПАИ

Минпросвещения России совместно с МЧС будут учить школьников навыкам реагирования в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба Министерства просвещения России.

«В настоящее время в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе при участии МЧС России, разработана рабочая программа курса внеурочной деятельности «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы ухода за больными».

Проходят всероссийские соревнования «Школа безопасности», разработаны рекомендации по вопросам организации и функционирования кадетских пожарно-спасательных классов. Уверен, что подписание соглашения выведет на новый уровень наше взаимодействие по обеспечению безопасности граждан», – сказал Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения добавил, что в 2023 году в рамках проведения Года педагога и наставника, объявленного президентом России, Минпросвещения запланировало ряд совместных с МЧС России мероприятий. Среди них – профориентационная школа «За безопасность» в рамках X Форума регионов России и Беларуси, которая пройдет в Вологде, а также форум для учителей и преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности и форум для преподавателей кадетских классов.

Сергей Кравцов отметил, что по поручению главы государства ведется работа по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания, в этой сфере также есть перспективы дальнейшего сотрудничества двух ведомств.

Глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что два министерства совместно реализуют множество проектов, направленных на формирование у детей и подростков культуры безопасного поведения. Регулярно проводятся соревнования пожарно-спасательного профиля и всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности.

По его словам, в детских центрах «Орленок» и «Артек» организованы профильные смены МЧС России. Кроме того, в настоящий момент совместно с Минпросвещения России ведется разработка всероссийского проекта «ПРОБЕЗОПАСНОСТЬ», который объединит на своей площадке практические мероприятия пожарно-спасательной направленности.

«Уверен, что необходимо и дальше внедрять подобные проекты, направленные на обучение детей действиям в экстремальных ситуациях, в том числе с учетом развития современных информационных технологий. При этом предлагаю сегодня подписать соглашение о взаимодействии между нашими ведомствами, которое станет еще одним шагом на пути к укреплению безопасности и защиты жизни и здоровья населения нашей страны», – подчеркнул Александр Куренков.

В соответствии с текстом межведомственного соглашения министерства будут проводить консультации, совместные рабочие встречи, круглые столы, а также мероприятия образовательной и просветительской направленности. В ходе них будут обсуждаться в том числе предложения по вопросам оказания кризисной, экстренной психологической помощи.

Предполагается реализация мероприятий по пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.