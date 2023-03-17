До +6 градусов прогнозируется сегодня в Пскове

09:50, 17 марта 2023, ПАИ

День без осадков ожидается в Псковской области 17 марта. Об этом сообщает официальный telegram-канал региона.

На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть ветер южных направлений - днем слабый, ночью умеренный. Температура воздуха в регионе днем составит от +3 до +8 градусов, ночью - от -1 до -6.

В Пскове днем термометр покажет от +4 до +6, ночью - от -1 до -3. В Великих Луках днем синоптики прогнозируют от +4 до +6, ночью - от -4 до -6 градусов.