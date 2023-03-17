Предзаполнить заявление для записи ребенка в первый класс можно на Госуслугах

09:59, 17 марта 2023, ПАИ

С 15 марта на Госуслугах можно заполнить и сохранить черновик заявления для записи ребенка в первый класс. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Для регистрации нужно пройти по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form. Приёмная кампания по всей стране стартует не позднее 1 апреля. Точные даты могут отличаться в зависимости от школы. Госуслуги отправят письмо с напоминанием, когда в выбранной школе откроется приём заявок. Подать заявление можно сразу в несколько школ, на портале будет отображаться количество свободных мест. Можно подготовиться заранее и заполнить черновик, чтобы потом осталось только нажать кнопку «отправить».

Для подачи заявления нужны:

данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребёнка. Они автоматически подтянутся из личного кабинета

номер или название школы

сведения о регистрации. Если они уже есть в профиле, форма «предложит» их для выбора

информация о братьях и сёстрах, если они уже учатся в выбранной школе

документы, подтверждающие право на льготы. Их оригиналы нужно будет принести в школу. В личный кабинет придёт соответствующее уведомление.

Подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребёнка, можно до 30 июня. В любую другую школу — с 6 июля по 5 сентября. Решение о зачислении будет принято в течение трёх рабочих дней после завершения приёма заявок. Уведомление об этом придёт в личный кабинет.