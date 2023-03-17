Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Предзаполнить заявление для записи ребенка в первый класс можно на Госуслугах

С 15 марта на Госуслугах можно заполнить и сохранить черновик заявления для записи ребенка в первый класс. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Для регистрации нужно пройти по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form. Приёмная кампания по всей стране стартует не позднее 1 апреля. Точные даты могут отличаться в зависимости от школы. Госуслуги отправят письмо с напоминанием, когда в выбранной школе откроется приём заявок. Подать заявление можно сразу в несколько школ, на портале будет отображаться количество свободных мест. Можно подготовиться заранее и заполнить черновик, чтобы потом осталось только нажать кнопку «отправить».

Для подачи заявления нужны: 

  • данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребёнка. Они автоматически подтянутся из личного кабинета 
  • номер или название школы 
  • сведения о регистрации. Если они уже есть в профиле, форма «предложит» их для выбора 
  •  информация о братьях и сёстрах, если они уже учатся в выбранной школе 
  • документы, подтверждающие право на льготы. Их оригиналы нужно будет принести в школу. В личный кабинет придёт соответствующее уведомление. 

Подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребёнка, можно до 30 июня. В любую другую школу — с 6 июля по 5 сентября. Решение о зачислении будет принято в течение трёх рабочих дней после завершения приёма заявок. Уведомление об этом придёт в личный кабинет. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 марта 2023

Медицинский автобус в Себеже возобновит работу с 23 марта
17 марта 2023

До +6 градусов прогнозируется сегодня в Пскове
17 марта 2023

Минпросвещения и МЧС научат школьников вести себя в экстремальных ситуациях
17 марта 2023

Уникальные табуреты изготавливают псковички для участников СВО
17 марта 2023

Церковь Святого Лазаря в Печорах откроют для паломников после реставрации
17 марта 2023

300 обращений семей участников СВО отработал центр помощи в Пскове за год
17 марта 2023

Снятый в космосе фильм с Юлией Пересильд скоро выйдет в прокат

17 марта 2023

ВИДЕО Военная техника в столице Латвии

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...