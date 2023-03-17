Медицинский автобус в Себеже возобновит работу с 23 марта

10:17, 17 марта 2023, ПАИ

На следующей неделе в Себеже возобновляет свою работу медицинский автобус, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению Псковской области.

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С 23 марта пациенты из Себежского района смогут бесплатно доехать до Великих Лук для консультации или госпитализации в медицинские организации города. Также до Великих Лук смогут добраться и родственники больных, которые находятся там на лечении.

Автобус будет следовать по маршруту Себеж - Идрица - Великие Луки - Идрица - Себеж.

Отправление будет происходить по четвергам в 6:30 с парковки Себежской районной больницы, из Идрицы - в 7:50 с парковки первого поликлинического отделения. Обратное отправление из Великих Лук в 15:00 (улица Больничная, 10).

Записаться на автобус можно в рабочее время по телефону 31-001.