Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Аттестация директоров школ проходит в Пскове в онлайн-режиме

В Псковском областном институте повышения квалификации работников образования начался второй этап первой в регионе публичной процедуры очной аттестации руководителей государственных образовательных учреждений, за которой можно понаблюдать в режиме реального времени. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал глава аттестационной комиссии, врио председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков.

Как отметил председатель аттестационной комиссии, аттестация коснётся всех управленческих команд, подведомственных комитету по образованию области организаций. Данная практика в перспективе будет распространена и на муниципальные образовательные учреждения.

«Процедура аттестации состоит из двух этапов, и первый этап - тестирование на знание нормативно-правовых актов в сфере деятельности, кейсовые задания по решению управленческих задач, составленные, в том числе, на основе полученных обращений граждан - руководители государственных образовательных учреждений области уже преодолели, - рассказал об особенностях организации мероприятия Андрей Ермаков. - Сегодня первая группа из восьми директоров переходит к публичной части аттестации - очному собеседованию с аттестационной комиссией. Далее в максимально открытом режиме мы будем собеседовать очередную группу директоров. Кстати, сейчас для всех желающих доступна открытая трансляция заседания».

По словам Андрея Ермакова, в состав аттестационной комиссии вошли директора как государственных, так и муниципальных образовательных учреждений области, ректор ПсковГУ, председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, специалисты комитета по образованию Псковской области, специалисты Псковского областного института повышения квалификации работников образования и члены Общественной палаты Псковской области по образованию и науке.

Руководителей школ будут аттестовывать сроком на пять лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 марта 2023

Первый урожай огурцов собрала псковская агрофирма «Победа»
17 марта 2023

Аттестация директоров школ проходит в Пскове в онлайн-режиме
17 марта 2023

Медицинский автобус в Себеже возобновит работу с 23 марта
17 марта 2023

До +6 градусов прогнозируется сегодня в Пскове
17 марта 2023

Минпросвещения и МЧС научат школьников вести себя в экстремальных ситуациях
17 марта 2023

Уникальные табуреты изготавливают псковички для участников СВО
17 марта 2023

Церковь Святого Лазаря в Печорах откроют для паломников после реставрации
17 марта 2023

300 обращений семей участников СВО отработал центр помощи в Пскове за год

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...