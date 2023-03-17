Аттестация директоров школ проходит в Пскове в онлайн-режиме

10:29, 17 марта 2023, ПАИ

В Псковском областном институте повышения квалификации работников образования начался второй этап первой в регионе публичной процедуры очной аттестации руководителей государственных образовательных учреждений, за которой можно понаблюдать в режиме реального времени. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал глава аттестационной комиссии, врио председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков.

Как отметил председатель аттестационной комиссии, аттестация коснётся всех управленческих команд, подведомственных комитету по образованию области организаций. Данная практика в перспективе будет распространена и на муниципальные образовательные учреждения.

«Процедура аттестации состоит из двух этапов, и первый этап - тестирование на знание нормативно-правовых актов в сфере деятельности, кейсовые задания по решению управленческих задач, составленные, в том числе, на основе полученных обращений граждан - руководители государственных образовательных учреждений области уже преодолели, - рассказал об особенностях организации мероприятия Андрей Ермаков. - Сегодня первая группа из восьми директоров переходит к публичной части аттестации - очному собеседованию с аттестационной комиссией. Далее в максимально открытом режиме мы будем собеседовать очередную группу директоров. Кстати, сейчас для всех желающих доступна открытая трансляция заседания».

По словам Андрея Ермакова, в состав аттестационной комиссии вошли директора как государственных, так и муниципальных образовательных учреждений области, ректор ПсковГУ, председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, специалисты комитета по образованию Псковской области, специалисты Псковского областного института повышения квалификации работников образования и члены Общественной палаты Псковской области по образованию и науке.

Руководителей школ будут аттестовывать сроком на пять лет.