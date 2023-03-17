Социологи измерили уровень тревожного настроения россиян

11:20, 17 марта 2023, ПАИ

Уровень тревожности россиян за минувшую неделю составил 49%. Свежие данные опубликовал фонд «Общественное мнение».

В ходе опроса, который проходил 10-12 марта в 104 населенных пунктах 53 регионов России, 49% опрошенных сообщили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение, при этом 45% респондентов ответили, что в их настроении преобладает спокойствие.

Опрос «ФОМнибус» проводился 10-12 марта в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

