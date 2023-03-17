Первый урожай огурцов собрала псковская агрофирма «Победа»

10:42, 17 марта 2023, ПАИ

36 тонн ранних огурцов собрали в 2023 году в тепличном овощном комбинате ЗАО «Агрофирма «Победа». Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Она отметила, что сбор овощей на комбинате начался уже с конца февраля «На сегодняшний день уже собрано около 36 тонн «зеленых витаминов», которые отправлены на прилавки фирменных павильонов агрофирмы и в магазины города Пскова: «Лента», «Соловьи», - рассказала глава района.

Наталья Фёдорова добавила, что овощеводы выращивают огурцы двух сортов: пчелоопыляемый «Магнит» (бугорчатые) и самоопыляемый «Эффект» (гладкие).

Также она сообщила, что в ЗАО «Агрофирма «Победа» уже посажена зелень, в апреле ожидается первый сбор томатов. «Ранние овощи из «Победы» традиционно пользуются высоким спросом у псковичей, поскольку являются экологически чистыми, с высокими вкусовыми качествами», — подчеркнула глава района.

Напомним, в 2022 году первый урожай ранних огурцов собрали 1 марта. К отправке на прилавки магазинов на тот момент уже были готовы более 1 100 килограммов овощей. В 2021 году первый урожай составил более полутора тонн.