Первый в 2022 году урожай огурцов собрали в агрофирме «Победа»

10:11, 03 марта 2022, ПАИ

Первый в 2022 году урожай ранних огурцов собрали 1 марта в тепличном овощном комбинате ЗАО «Агрофирма «Победа», сообщили в администрации Псковского района.

К отправке на прилавки магазинов готовы более 1100 килограммов «зеленых витаминов». «По технологии огурцы здесь собирают через день, поэтому у овощеводов работы хоть отбавляй», – рассказали в администрации.

Большую помощь по уходу за растениями оказывает автоматизированная система полива, которая подаёт растениям воду и питательные вещества. Поддерживать оптимальный температурный режим и влажность воздуха помогает специализированная система по контролю за микроклиматом.

На комбинате отметили, что их ранние овощи пользуются у жителей региона высоким спросом, так как являются экологически чистыми и отличаюстя высокими вкусовыми качествами. В 2021 году первый урожай составил более полутора тонн.