Рабочая группа по СВО предложила увеличить стипендии за разработки в ОПК

11:42, 17 марта 2023, ПАИ

Готовится второй доклад рабочей группы по вопросам специальной военной операции президенту РФ Владимиру Путину. В него внесли предложения по дополнительным социальным гарантиям участникам СВО, защите их трудовых и имущественных прав, а также развитию оборонно-промышленного комплекса. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», инициативы представили на выездном заседании группы, которое состоялось на базе войсковой части в Краснодарском крае.

Глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что уже готовится законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаёмщиками по кредиту. «Сейчас это возможно, только если созаёмщиком выступали супруга или несовершеннолетние дети. Ещё одна инициатива в этой сфере касается уточнения положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца», — рассказал он.

Также проходит последние согласования законопроект, который решит проблему, когда семья сотрудника органов внутренних дел, ещё во время службы вставшего на учёт для получения жилья и после вышедшего на пенсию, лишается права на жильё в случае его гибели.

Для защиты трудовых прав участников СВО при прохождении ими военной службы рабочая группа предлагает законодательно установить порядок расторжения с ними срочных трудовых договоров по аналогии с тем, который действует в отношении беременных женщин и женщин в декрете.

«Предлагаем также установить дополнительные надбавки к денежному довольствию срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнями реагирования. Речь идёт о прифронтовой полосе — Белгородской, Брянской, Курской областях и ряде других территорий», — сообщил Андрей Турчак и напомнил, что подобный подход уже применяется в отношении срочников, которые проходят службу в Чеченской Республике.

В доклад также войдёт предложение об установлении 1 июля Дня ветерана боевых действий. Блок предложений рабочей группы, который также будет отражён в документе главе государства, касается совершенствования правовой базы в области гособоронзаказа и повышения привлекательности работы на предприятиях ОПК.

«Мы с Денисом Валентиновичем Мантуровым провели совместное заседание. Ряд предложений, которые с нашей стороны были выдвинуты, вошли в итоговый протокол. Во втором докладе президенту мы обязательно их отразим. Один из примеров: в соответствии с указом президента учёным-инженерам за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке военной специальной техники сейчас выплачиваются стипендии в размере 500 тысяч рублей. Всего платят 1,5 тысячи таких стипендий в год. Мы предлагаем это количество увеличить в 2 раза», — сообщил Андрей Турчак.

Прорабатывается и вопрос о финансовых гарантиях для военнослужащих в зоне СВО. Сейчас по закону о кредитных каникулах существует ряд ограничений по обращению взысканий на средства должников мобилизованных. Необходимо изменить закон о банкротстве и исключить возможность блокировки финансовыми управляющими банковских счетов должников - участников специальной военной операции, на которые зачисляются боевые выплаты, отметил член рабочей группы по вопросам СВО, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

Рабочая группа предлагает разработать межведомственную программу и заложить в её основу опыт спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих с привлечением спортсменов-паралимпийцев. Инициативу поддерживают Паралимпийский комитет и Минспорта, сообщила замглавы рабочей группы, руководитель гуманитарного штаба «Единой России» Анна Кузнецова.

Она отметила, что вместе с Минобороны прорабатываются предложения по совершенствованию медицинской помощи и сопровождению участников спецоперации, которые получили тяжёлые ранения и нуждаются в длительном уходе. Также Анна Кузнецова предложила взять на контроль вопрос наличия и доступности в регионах военно-врачебных комиссий. По её словам, некоторым бойцам приходится выезжать достаточно далеко, чтобы пройти освидетельствование.

Обсуждался и единый подход в предоставлении лекарственных средств вне зависимости от того, в каком подразделении военные проходят службу. Предлагается внести изменения в ряд законов и распространить все виды медицинской помощи, включая медико-психологическую реабилитацию, лекарственное обеспечение на всех участников специальной операции.

Ещё один блок предложений рабочей группы посвящён развитию ОПК. «На период СВО считаем необходимым объединить техническую приёмку изделий в отделы технического контроля предприятий и военными представителями Минобороны. То есть отделы технического контроля и военпреды должны работать вместе, это будет быстрее и эффективнее», — отметил член рабочей группы, глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенёв.

Также требуется разработать механизм привлечения к ответственности за срыв гособоронзаказа не только исполнителей в лице гендиректоров предприятий ОПК, но и военных представителей Минобороны. И выработать системные меры по доведению трофейной техники до конструкторов и разработчиков на предприятиях ОПК в целях её исследования, своевременной реакции на появляющиеся у противника образцы вооружений.

Изменений требует и положение о госрегулировании цен на продукцию ОПК: предлагается установить авансовые платежи в размере не менее 80% от гособоронзаказов. «При согласовании цены продукции в состав планируемых расходов на оплату труда всех категорий работников предприятий необходимо учитывать средний размер оплаты труда в соответствии с утверждённым бюджетом организации на год», — сказал Владимир Гутенёв.

В заключение Андрей Турчак отметил, что в Рабочую группу продолжают поступать жалобы по обеспечению и доукомплектованию, а также работе военкоматов. Этой теме будет посвящено отдельное заседание группы. Ещё одно пройдёт на базе военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве. На нём рассмотрят вопросы медицинского сопровождения участников СВО – начиная от комплектования аптечек и заканчивая транспортировкой военнослужащих к месту лечения и реабилитации.

Отметим, что рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Члены группы осуществляют постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.