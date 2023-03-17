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Общество

В Пскове презентуют лимитированную серию почтовых карточек

Лимитированную серию почтовых карточек, посвящённых Пскову, презентуют сегодня, 17 марта. Об этом сообщила заместитель директора УФПС по Псковской области Инна Залесская.

По её словам, АО «Марка» совместно с АО «Почта России» подготовили выпуск лимитированной серии почтовых карточек со знаковыми достопримечательностями городов России «С наилучшими пожеланиями из ...». 

При выборе изображения почтовой карточки УФПС Псковской области опирались на исторические данные и значимость событий. В частности, открытку с храмом Святителя Василия на Горке, расположенного в самом центре Пскова, выпустили в связи с тем, он является едва ли не самым известным памятником архитектуры города XV –XVI вв. Кроме того, 3 декабря 2023 года исполнится 20 лет со дня первого богослужения, которое состоялось в восстановленном храме. 

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