В Пскове презентуют лимитированную серию почтовых карточек

12:00, 17 марта 2023, ПАИ

Лимитированную серию почтовых карточек, посвящённых Пскову, презентуют сегодня, 17 марта. Об этом сообщила заместитель директора УФПС по Псковской области Инна Залесская.

По её словам, АО «Марка» совместно с АО «Почта России» подготовили выпуск лимитированной серии почтовых карточек со знаковыми достопримечательностями городов России «С наилучшими пожеланиями из ...».

При выборе изображения почтовой карточки УФПС Псковской области опирались на исторические данные и значимость событий. В частности, открытку с храмом Святителя Василия на Горке, расположенного в самом центре Пскова, выпустили в связи с тем, он является едва ли не самым известным памятником архитектуры города XV –XVI вв. Кроме того, 3 декабря 2023 года исполнится 20 лет со дня первого богослужения, которое состоялось в восстановленном храме.