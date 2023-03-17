Более 100 волков добыли охотники в Псковской области за сезон

12:18, 17 марта 2023, ПАИ

118 волков добыли охотники в Псковской области за минувший сезон. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Волков вообще стало много. Мы пока не можем объяснить, почему так произошло. При этом могу сказать, что увеличившееся количество сообщений о волках связано не столько с увеличением популяции, а с распространением средств связи», - отметил Андрей Горкунов.

Он напомнил, что за добычу волка охотник получает 10 тысяч рублей. При этом он может оставить себе шкуру и клыки, которые как амулеты зачастую отправляют в южные регионы страны.

Кроме того, по словам замруководителя комитета, в регионе охотятся на лосей, косуль, благородных оленей, кабанов, рысей, лис и зайцев. «Рысей стало больше. Так как есть пищевая база, естественных врагов практически нет, а охота на рысей довольно сложная. А вот популяция кабанов в упадке. Не более 200 особей на всю область», - рассказал он.