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Общество

ЕГЭ сдают сегодня родители псковских выпускников

Родители псковских выпускников приступили к написанию единого государственного экзамена. Примерить на себя роль одиннадцатиклассника в рамках ежегодной всероссийской акции «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями» решили 20 родителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Родители познакомятся с процедурой ЕГЭ изнутри — от прохода в экзаменационный пункт до получения результатов. Пробные испытания проходят в средней образовательной школе города Пскова № 24 имени Л. И. Малякова. В этом году участники выполнят задания по русскому языку. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Администрации города Пскова

Перед началом испытания экзаменуемым зачитали приветственный адрес от первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. «ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний, которое предстоит пройти нашим детям. Не сомневаюсь, что каждому, кто добросовестно учился в школе, по силам сдать его. Все задания составляются на основе школьной программы. При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах, и здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить», — отметила первый вице-губернатор и пожелала родителям и выпускникам удачи и достижения поставленных целей.

Отметим, в Псковской области в 2023 году для участия в ЕГЭ зарегистрировались 2 тысячи 878 человек, из них 2 тысячи 629 — выпускники текущего года. Самый популярный предмет для сдачи — обществознание — выбрали 1,4 тысячи человек. 382 выпускника решили сдавать информатику.

Госэкзамен пройдет в 34 специализированных пунктах, которые обеспечены видеонаблюдением, техникой для печати экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования в штабе ППЭ, проведения ЕГЭ по иностранным языкам устно и информатике в компьютерной форме.

Старт марафона ЕГЭ — 26 мая. Первыми состоятся экзамены по литературе, географии и химии. Завершится череда испытаний 1 июля резервным днем по всем предметам.

Мероприятия по пробному ЕГЭ для родителей выпускников проводятся в Псковской области уже семь лет. Их цель — познакомить с процедурой экзамена, снять напряжение перед экзаменами и помочь родителям и детям одиннадцатиклассников правильно настроиться для успешной сдачи экзаменов.

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