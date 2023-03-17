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Псковских строителей приглашают побороться за звание лидера отрасли

Стартовал III Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли». Это открытый отраслевой конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня (директор компании, руководитель подразделения/направления, руководитель отдела, руководитель проекта и т. п.). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Целью конкурса является выявление и поддержка лидеров организаций и предприятий отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, повышение престижа данных отраслей в российском обществе посредством публичной демонстрации профессиональных достижений и лидерских качеств управленцев — участников конкурса.

Организатор конкурса — Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.

Конкурс реализуется с 2021 года. В первый год общее количество зарегистрированных участников составило 9765 человек, в 2022 — 11 275. В 2022 году приняло участие 45 регионов Российской Федерации. Из них 12 республик, три автономных округа, шесть краев и 24 области. Самое большое количество участников из Москвы и МО, ХМАО, Свердловской области, Республики Крым, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Впервые приняли участие представители Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Белоруссии. По итогам отборочных этапов из 11 275 человек в полуфинал отобраны 200 участников. 111 человек из них прошли в финал и 30 стали победителями из 21 региона Российской Федерации. Специальным призом от оргкомитета конкурса «Лидеры строительной отрасли» награждены пять финалистов, а также специальным призом от ФАУ «РосКапСтрой» и сертификатом о прохождении обучения по любому из представленных направлений ведомства в течение года, награждены пять финалистов.

Подать заявки на участие и узнать подробности можно на официальном сайте.

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