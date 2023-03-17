Как противостоять фейкам, рассказал псковским студентам замминистра образования

12:58, 17 марта 2023, ПАИ

О важности противостояния фейкам рассказал студентам на открытии Российско-Белорусского форума студенческих СМИ заместитель министра Минобрнауки Константин Могилевский, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня роль СМИ и медиа возросла кратно. К сожалению, не всегда эта ситуация используется во благо людей», — отметил заместитель министра Минобрнауки.

По словам Константина Могилевского, идёт информационная война, в которой Россия и Белоруссия находятся на одной стороне.

«В этой войне против нас используется самый разный арсенал средств. Это распространение фейков, недостоверной информации. Очень важно понимать, как это устроено, и уметь этому противостоять. В первую очередь, распространяя качественную информацию, соответствующую действительности», — отметил он.