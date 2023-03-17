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Культура

«Алые паруса» раскрасят псковичи на фестивале «Крымская весна»

Эскиз арт-объекта «Алые паруса» представила Театрально-концертная дирекция Псковской области в своем телеграм-канале.

Двухметровый куб с рисовкой раскрасят участники и гости фестиваля «Крымская весна 2023», который приурочен ко дню воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие пройдет в Детском парке 18 марта.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Эскиз создал художник Сергей Руднев.

«И это еще не всё! Только представьте, частичка вашего творчества будет храниться в Феодосийском литературно-мемориальном музее А. С. Грина, куда и отправится куб. И приезжая в Крым, вы сможете с гордостью говорить, что приложили руку к созданию арт-объекта «Алые паруса», - отметили в дирекции.

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