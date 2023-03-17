Наталья Ильина: ПсковГУ станет площадкой для новых проектов России и Белоруссии

12:59, 17 марта 2023, ПАИ

ПсковГУ «станет плодотворной площадкой для развития проектов Союзного государства». Об этом на открытии форума студенческих СМИ заявила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что повестка форума «позволит присутствующим экспертам ответить на ряд важнейших вопросов, касающихся перспектив развития интеграции и стратегических проектов».

«Я думаю, что именно ПсковГУ для вузов России и вузов Белоруссии станет комфортной плодотворной площадкой, где можно договориться. Начинать и продолжать проекты в рамках Союзного государства, проекты великих держав мира: Российской Федерации и Белоруссии», - подытожила ректор вуза.