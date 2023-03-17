Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Ильина: ПсковГУ станет площадкой для новых проектов России и Белоруссии

ПсковГУ «станет плодотворной площадкой для развития проектов Союзного государства». Об этом на открытии форума студенческих СМИ заявила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что повестка форума «позволит присутствующим экспертам ответить на ряд важнейших вопросов, касающихся перспектив развития интеграции и стратегических проектов».

«Я думаю, что именно ПсковГУ для вузов России и вузов Белоруссии станет комфортной плодотворной площадкой, где можно договориться. Начинать и продолжать проекты в рамках Союзного государства, проекты великих держав мира: Российской Федерации и Белоруссии», - подытожила ректор вуза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 марта 2023

Псковичка приняла участие в кондитерском шоу с Клавой Кокой
17 марта 2023

До +8 градусов ожидается в Псковской области 18 марта
17 марта 2023

Форум студенческих СМИ сформирует новые связи между медиа РФ и Белоруссии - Михаил Ведерников
17 марта 2023

ЕГЭ сдают сегодня родители псковских выпускников
17 марта 2023

Более 100 волков добыли охотники в Псковской области за сезон
17 марта 2023

Итоги охотничьего сезона подводят в медиацентре ПАИ
17 марта 2023

В Пскове презентуют лимитированную серию почтовых карточек
17 марта 2023

Почти 6 млн рублей получили псковские работодатели за трудоустройство безработных

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...