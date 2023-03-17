Снег в Усвятском районе расчищают с помощью новой техники

14:14, 17 марта 2023, ПАИ

Новый прицепной грейдер приобрело автохозяйство в Усвятском районе. Об этом сообщает газета «Новая жизнь» со ссылкой на руководителя предприятия Руслана Виноградова.

Купить новую технику организация смогла в рамках контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. «Мы со своей стороны исполняем контракт, районная администрация ежемесячно оплачивает выполненные работы», - отметил Руслан Виноградов.

«Техника в первый день работы показала себя с отличной стороны. Это потому, что гидравлическая регулировка угла поворота отвала позволяет трактористу менять угол отвала в процессе уборки, не выходя из кабины трактора. Данная техника будет задействована при расчистке от снега, грейдировании дорог с песчано-гравийным покрытием», - рассказал руководитель предприятия.