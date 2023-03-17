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Происшествия

Сбившего двух полицейских великолучанина выпустили из-под стражи

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего великолучанина, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчине предъявили обвинения, предусмотренные частью 2 статьи 318 УК РФ. Великолучанина признали виновным в совершении указанного преступления и назначили наказание в виде лишения свободы на срок один год и три месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Так как суд зачел время содержания под стражей до 17 марта 2023 года, мужчину освободили из-под стражи в зале суда в связи с фактическим отбытием наказания.

Напомним, инцидент произошёл 17 мая 2022 года. Сотрудники полиции собирались провести обыск в квартире знакомой обвиняемого. Мужчина, чтобы помешать им, сел в свой BMW, после чего начал движение по направлению к выезду с придомовой территории, игнорируя полицейских, которые находились перед автомобилем и требовали у него немедленно остановиться. Мужчина вместо этого увеличил скорость и сбил двух оперуполномоченных, которые находились при исполнении служебных обязанностей.

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