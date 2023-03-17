До +8 градусов ожидается в Псковской области 18 марта

13:17, 17 марта 2023, ПАИ

18 марта в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью -6…-1 градус, днем +3…+8 градусов. Атмосферное давление выше нормы.