До +8 градусов ожидается в Псковской области 18 марта
18 марта в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью -6…-1 градус, днем +3…+8 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
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