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Культура

Московские студенты-иконописцы приехали на практику в Псков

Студенты-иконописцы из Московской духовной академии проходят практику в Пскове. Они прибыли в Псковский музей-заповедник для изучения шедевров древнерусской иконописи из фондов музея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В пространстве экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» будущие иконописцы исследуют, а затем копируют образы XIV-XVI веков.

Визит студентов в Псков проходит в рамках учебной практики, которая продлится в течение месяца. За это время будущие иконописцы смогут изучить особенности псковской школы иконописи, чтобы затем применять полученные знания на практике.

«История дружеских отношений Псковского музея-заповедника и Московской духовной академии начитывает уже несколько десятилетий. Это не удивительно, ведь в фондах нашего музея находится почти 1200 предметов древнерусской живописи. И совершенно очевидно, что наши сокровища представляют особый интерес для студентов иконописного факультета», – отметил начальник пресс-службы Псковского музея-заповедника Николай Полидовец.

Студент второго курса факультета иконописи Московской духовной академии Даниил Яковлев рассказал, что псковская школа иконописи очень характерна и самобытна по своему письму. «Она строится определенных цветах и оттенках: красных, зеленых и черных. Именно этот характер отличает псковские иконы. Наибольшие сложности в работе заключаются, наверное, в тонкости графики. Я сейчас пишу образ Иоанна Крестителя XVI века, в котором как раз присутствует очень тонкая графика: власы и личное письмо. Это достаточно сложно, но этим и интересно», — обратил внимание московский студент.

После практики студенты привезут иконы в академию, где представят их в качестве зачетных работ. После этого образы отправятся в «изофонд», иконописную библиотеку академии, которая постоянно пополняется за счет практических работ студентов старших курсов. «Это делается для того, чтобы потом младшие студенты с их помощью входили в мир иконописи и обучались азам этой тонкой и кропотливой работы», — подытожили в пресс-службе.

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