Андрей Ермаков: Аттестация – это стимул вести свои организации к новым успехам

14:37, 17 марта 2023, ПАИ

Цели и основные преимущества первой в Псковской области публичной процедуры очной аттестации руководителей госучреждений назвал глава аттестационной комиссии, врио председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков.

Напомним, что в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования проходит второй этап процедуры очной аттестации.

«Цель проста – повысить управленческую эффективность в наших образовательных организациях. А преимущество системы аттестации эквивалентно преимуществу любой системы объективного оценивания результативности и эффективности работы управленца», – подчеркнул глава комиссии.

По его словам, через прохождение аттестации руководители государственных образовательных учреждений смогут показать себя перед профессиональным сообществом.

«В рамках такой многомерной комиссии мы проводим профессиональный диалог по итогам цикла работы с директором и членами его управленческой команды. По итогам, конечно же, мы ожидаем, что руководитель будет иметь возможность и сумеет чётко, внятно доложить комиссии о том, что предпринято по тем или иным вопросам и какие имеются конкретные сценарии действий по работе с теми или иными дефицитами», – пояснил глава комиссии.

Андрей Ермаков отметил, для аттестуемых были заранее подготовлены аттестационные справки. В них учтены все направления деятельности, начиная с результативности, качества образования и управления ресурсами, обеспечения безопасности в образовательной организации, качества работы с обращениями граждан.

«Любой руководитель, по сути дела, презентует собой образовательную организацию. В перспективе он будет видеть эти справки весь год в своём личном кабинете. Для этого мы сейчас разрабатываем отдельный интеллектуальный блок, который будет интегрирован в нашу региональную цифровую информационную систему. Он увидит свои дефициты и будет понимать, каким образом с ними работать. В свою очередь мы просим поделиться этой информацией для того, чтобы каждый из нас держал руку на пульсе относительно того, как же развивается наша система образования», – сказал глава комиссии.

Также Андрей Ермаков подчеркнул важность того, что аттестация проходит в публичном режиме, и её трансляцию можно увидеть.

«Мы больше не аттестуем руководителей в закрытом кулуарном режиме, что называется, без доступа к этой процедуре, заявил глава комиссии. Каждый, кто считает для себя необходимым, может перейти по ссылке и посмотреть, как проходит процесс. А он максимально открыт и объективен, поскольку аттестационная комиссия состоит из целого ряда руководителей, представляющих разные образовательные учреждения в целом. Поэтому мы ожидаем, что это будет хороший, правильный стимул для наших руководителей расти и развиваться, вести свои образовательные организации к новым успехам», – заключил Андрей Ермаков.