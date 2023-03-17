Более 260 псковичей задержала частная охрана за прошлый год

15:40, 17 марта 2023, ПАИ

266 жителей Псковской области задержали сотрудники частной охраны за 2022 год, в том числе за преступления – 20 человек, за административные правонарушения – 246. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В Пскове под руководством начальника управления Игоря Иванова состоялось совещание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности. В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления – начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Василий Софин и руководители частных охранных организаций.

На совете обсудили результаты исполнения подразделениями лицензионно-разрешительной работы по контролю за частной охранной деятельностью в 2022 году.

«Потенциал частных охранных организаций активно применяется для участия в охране общественного порядка при проведении крупных публичных мероприятий с массовым пребыванием граждан», – отметили в ведомстве. В 2022 году частные охранники привлекались для обеспечения правопорядка на мероприятиях с массовым участием граждан.

Игорь Иванов поздравил собравшихся с Днем частных охранных организаций и поблагодарил за оказание содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка.