Семь благотворительных столовых открыла Псковская епархия

14:21, 17 марта 2023, ПАИ

Работа семи благотворительных столовых организована в рамках социального проекта «Хлеб насущный», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Площадки организованы в:

- Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в городе Печоры;

- храме святого благоверного великого князя Александра Невского в Пскове;

- храме святого Луки Крымского при Псковской городской клинической больнице;

- храме святого великомученика Димитрия Солунского в Пскове;

- Соборе Святой Троицы в Острове;

- храме Покрова Пресвятой Богородицы в посёлке Дедовичи;

- храме Архангела Михаила в городе Дно.

Горячее питание в благотворительных столовых могут получать граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию: члены малоимущих и многодетных семей, пенсионеры, инвалиды, люди, страдающие различными зависимостями, и другие нуждающиеся.

«Общими усилиями Псковской епархии и ее приходов, при неоценимой помощи неравнодушных прихожан с 2019 по 2022 год были построены, отремонтированы и минимально оборудованы помещения шести благотворительных столовых, в которых в настоящее время безвозмездно получают горячее питание нуждающиеся», - говорится в сообщении.

В рамках социального проекта «Хлеб насущный» открыта седьмая благотворительная столовая при храме Димитрия Солунского в Пскове. Также сотрудники приходов с посетителями благотворительных столовых проводят духовно-нравственные беседы, просветительские мероприятия по истории России и православной культуре, консультации по вопросам, связанных с решением различных бытовых проблем (медицинская помощь, социальные выплаты, вопросы трудоустройства, защиты от мошенников и др.).

Более подробную информацию об участии жителей Псковской области в проекте «Хлеб насущный» можно узнать на официальной странице проекта в соцсети «ВКонтакте».