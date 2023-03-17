Семь благотворительных столовых открыла Псковская епархия
Работа семи благотворительных столовых организована в рамках социального проекта «Хлеб насущный», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Площадки организованы в:
- Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в городе Печоры;
- храме святого благоверного великого князя Александра Невского в Пскове;
- храме святого Луки Крымского при Псковской городской клинической больнице;
- храме святого великомученика Димитрия Солунского в Пскове;
- Соборе Святой Троицы в Острове;
- храме Покрова Пресвятой Богородицы в посёлке Дедовичи;
- храме Архангела Михаила в городе Дно.
Горячее питание в благотворительных столовых могут получать граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию: члены малоимущих и многодетных семей, пенсионеры, инвалиды, люди, страдающие различными зависимостями, и другие нуждающиеся.
«Общими усилиями Псковской епархии и ее приходов, при неоценимой помощи неравнодушных прихожан с 2019 по 2022 год были построены, отремонтированы и минимально оборудованы помещения шести благотворительных столовых, в которых в настоящее время безвозмездно получают горячее питание нуждающиеся», - говорится в сообщении.
В рамках социального проекта «Хлеб насущный» открыта седьмая благотворительная столовая при храме Димитрия Солунского в Пскове. Также сотрудники приходов с посетителями благотворительных столовых проводят духовно-нравственные беседы, просветительские мероприятия по истории России и православной культуре, консультации по вопросам, связанных с решением различных бытовых проблем (медицинская помощь, социальные выплаты, вопросы трудоустройства, защиты от мошенников и др.).
Более подробную информацию об участии жителей Псковской области в проекте «Хлеб насущный» можно узнать на официальной странице проекта в соцсети «ВКонтакте».