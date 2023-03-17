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Печорские семинаристы прошли во второй тур общецерковной олимпиады

Победителями первого тура II Общецерковной олимпиады по богословию стали студенты Псково-Печерской духовной семинарии. Они прошли во второй этап конкурса. Об этом сообщает Псковская епархия.

Фото: здесь и далее сайт «Псковская Епархия»

II Общецерковная олимпиада по богословию среди учащихся выпускного курса бакалавриата высших духовных учебных заведений и теологических подразделений вузов, имеющих церковную аккредитацию, стартовала по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

10 марта завершился первый (региональный) этап, в котором приняли участие более 100 студентов из 45 учебных заведений. В число победителей вошли трое студентов Псково-Печерской духовной семинарии:

– Иерей Антоний Пауков – четвертый курс

– Владимир Лепехов – третий курс

– Илья Артюшин – третий курс.

Первый этап включал в себя написание эссе на тему: «Анализ письменного наследия новомучеников и исповедников Церкви Русской» и прохождение тестирования.

После оценки экспертами ведущих учебных заведений Русской православной церкви победители регионального этапа примут участие во втором туре, который пройдёт в Москве с 19 по 21 апреля в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

По завершении финального тура 21 апреля будет совершено праздничное богослужение, после чего победителям олимпиады вручат награды.

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Печорские семинаристы прошли во второй тур общецерковной олимпиады

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