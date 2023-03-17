Печорские семинаристы прошли во второй тур общецерковной олимпиады
Победителями первого тура II Общецерковной олимпиады по богословию стали студенты Псково-Печерской духовной семинарии. Они прошли во второй этап конкурса. Об этом сообщает Псковская епархия.
II Общецерковная олимпиада по богословию среди учащихся выпускного курса бакалавриата высших духовных учебных заведений и теологических подразделений вузов, имеющих церковную аккредитацию, стартовала по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
10 марта завершился первый (региональный) этап, в котором приняли участие более 100 студентов из 45 учебных заведений. В число победителей вошли трое студентов Псково-Печерской духовной семинарии:
– Иерей Антоний Пауков – четвертый курс
– Владимир Лепехов – третий курс
– Илья Артюшин – третий курс.
Первый этап включал в себя написание эссе на тему: «Анализ письменного наследия новомучеников и исповедников Церкви Русской» и прохождение тестирования.
После оценки экспертами ведущих учебных заведений Русской православной церкви победители регионального этапа примут участие во втором туре, который пройдёт в Москве с 19 по 21 апреля в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
По завершении финального тура 21 апреля будет совершено праздничное богослужение, после чего победителям олимпиады вручат награды.