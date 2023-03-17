Водитель устроил ДТП по пути из Петербурга в Псков

14:57, 17 марта 2023, ПАИ

Водитель устроил ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель, двигаясь из Санкт-Петербурга в сторону Пскова. Дорожная авария произошла 17 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Ленинградской области.

ДТП случилось на 58-м километре автомобильной дороги. Водитель легкового автомобиля «Мерседес» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем «Лада Калина».

Гатчинская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП.