Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Водитель устроил ДТП по пути из Петербурга в Псков

Водитель устроил ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель, двигаясь из Санкт-Петербурга в сторону Пскова. Дорожная авария произошла 17 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Ленинградской области.

Фото: Telegram-канал прокуратуры Ленинградской области

ДТП случилось на 58-м километре автомобильной дороги. Водитель легкового автомобиля «Мерседес» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем «Лада Калина».

Гатчинская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 марта 2023

Водитель ВАЗа попал в больницу после ДТП в Опочецком районе
17 марта 2023

Более 260 псковичей задержала частная охрана за прошлый год
17 марта 2023

Водитель устроил ДТП по пути из Петербурга в Псков
17 марта 2023

Сбившего двух полицейских великолучанина выпустили из-под стражи
17 марта 2023

Тело мужчины обнаружено в реке Великой в Острове
17 марта 2023

Садовый дом подожгли в Псковском районе
16 марта 2023

Россельхознадзор выдвинул ещё одну причину появления сибирской язвы

16 марта 2023

«Фольксваген» загорелся на улице Малышева в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...