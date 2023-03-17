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Псковская область стала пилотным регионом по аттестации директоров школ

Псковская область стала пилотным регионом по аттестации директоров школ. Об этом ПАИ рассказала и. о. ректора ИПКРО, кандидат педагогических наук, член аттестационной комиссии Ольга Урсова.

Очная аттестация руководителей государственных образовательных учреждений проходит в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования (ИПКРО).

«Наш институт организационно-методически сопровождает весь процесс аттестации. Мы полгода разрабатывали материалы, продумывали процедуры, используя опыт ранее реализованных проектов. К примеру, Москва уже больше шести лет проводит аттестацию руководителей образовательных организаций по такой процедуре. Но учитывая, что среди регионов мы - в числе первых, то можем назвать наш проект пилотным», - отметила Ольга Урсова.

Согласно положению об аттестации, она будет распространяться на государственные образовательные организации, подведомственные комитету по образованию Псковской области. Таких в Псковской области насчитывается 32.

«В первую очередь аттестации подлежат руководители, у которых подошёл срок аттестации, или те, кто исполняет обязанности, - пояснила специалист. - В дальнейшем очерёдность будет соблюдена согласно законодательству: аттестацию руководители проходят раз в пять лет».

Учитывая, что Ольга Урсова является исполняющей обязанности руководителя, то она также подлежит аттестации. «Я успешно прошла тестирование и сегодня готова ко второму этапу. В целом около 70% руководителей удачно прошли тестирование с первого раза. Бывает, что кто-то не проходит. В принципе, по положению у каждого есть три попытки. Человек видит, какие допускаются ошибки, штудирует материалы, приходит на следующее тестирование и может успешно его сдать. Так мы настраиваем всех наших коллег», - рассказала Ольга Урсова.

По ее словам, аттестация позволяет проверить профессиональный уровень специалистов. «Не менее важно и нужно почувствовать себя в роли обучающихся и пройти серьёзное тестирование на знание в различных областях дисциплин. К тому же руководитель должен быть стрессоустойчивым и готовым к таким тестовым испытаниям», - заключила Ольга Урсова.

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