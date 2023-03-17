Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Хватать любую суку»: решение проблемы с бездомными собаками ищут в Дно

Проблема бродячих собак последние два года остро стоит в городе Дно. Пока от них страдали только домашние животные, но жители райцентра в соцсетях пишут, что переживают и за детей.

Ранее сложившуюся ситуацию прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В прошлом году в Дно насчитывалось 50 бродячих собак. Муниципалитет работал с приютом для животных, который находится при храме в городе Новосокольники. Совместными усилиями отловили 23 собаки. «Теперь они не могут от нас никого взять – «полна коробочка», - пояснил глава Дновского района Михаил Шауркин.

«У нас заключен муниципальный контракт с приютом «Добрый» в Порхове. По нему и работаем. Жители видят, где у них проблема с собаками, присылают фотографии нам, сообщают улицу. Мы оформляем заявку для приюта, который направляет туда ловца», - рассказал глава. В этом году на отлов и содержание 30 собак району выделили 575 тысяч рублей.

Наилучший вариант решения проблемы в Дно – если бы там нашлись активисты, которые смогли бы организовать приют в городе, считает руководитель автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко.

«Надо начинать, как мы начинали. Например, с программы ОСВВ [«Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат». – Прим. ред.]. С 2015 по 2019 год мы плотно работали: хватали любую суку, которую видели в городе, стерилизовали и отпускали. Какие-то собаки возвращались домой, какие-то оставались на улице. Но уже не было прироста щенков в геометрической прогрессии», - отметила зоозащитница.

Подробнее о том, что происходит в Дно и как можно решить проблему в масштабах региона в целом, читайте на сайте «АиФ-Псков».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 марта 2023

Традиционные детские болезни становятся взрослыми – псковский врач
17 марта 2023

60 лифтов заменили в домах псковичей

17 марта 2023

«Хватать любую суку»: решение проблемы с бездомными собаками ищут в Дно
17 марта 2023

Более 260 псковичей задержала частная охрана за прошлый год
17 марта 2023

В среднем более 19 тысяч рублей в год тратят псковичи на оплату услуг ЖКХ
17 марта 2023

Псковский врач дала советы по профилактике ротавируса
17 марта 2023

В посёлке Кунья провели работы по газификации
17 марта 2023

Печорские семинаристы прошли во второй тур общецерковной олимпиады

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...