«Хватать любую суку»: решение проблемы с бездомными собаками ищут в Дно

15:46, 17 марта 2023, ПАИ

Проблема бродячих собак последние два года остро стоит в городе Дно. Пока от них страдали только домашние животные, но жители райцентра в соцсетях пишут, что переживают и за детей.

Ранее сложившуюся ситуацию прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В прошлом году в Дно насчитывалось 50 бродячих собак. Муниципалитет работал с приютом для животных, который находится при храме в городе Новосокольники. Совместными усилиями отловили 23 собаки. «Теперь они не могут от нас никого взять – «полна коробочка», - пояснил глава Дновского района Михаил Шауркин.

«У нас заключен муниципальный контракт с приютом «Добрый» в Порхове. По нему и работаем. Жители видят, где у них проблема с собаками, присылают фотографии нам, сообщают улицу. Мы оформляем заявку для приюта, который направляет туда ловца», - рассказал глава. В этом году на отлов и содержание 30 собак району выделили 575 тысяч рублей.

Наилучший вариант решения проблемы в Дно – если бы там нашлись активисты, которые смогли бы организовать приют в городе, считает руководитель автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко.

«Надо начинать, как мы начинали. Например, с программы ОСВВ [«Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат». – Прим. ред.]. С 2015 по 2019 год мы плотно работали: хватали любую суку, которую видели в городе, стерилизовали и отпускали. Какие-то собаки возвращались домой, какие-то оставались на улице. Но уже не было прироста щенков в геометрической прогрессии», - отметила зоозащитница.

Подробнее о том, что происходит в Дно и как можно решить проблему в масштабах региона в целом, читайте на сайте «АиФ-Псков».