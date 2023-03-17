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Общество

В среднем более 19 тысяч рублей в год тратят псковичи на оплату услуг ЖКХ

В общем объеме платных услуг, оказанных населению Псковской области в 2022 году, услуги жилищно-коммунального хозяйства занимали значительную долю и, по предварительным данным, составили 35,3% (11,8 млрд рублей), сообщает Псковстат.

Коммунальных услуг населению было предоставлено на сумму 9 млрд рублей (26,9% в общем объеме платных услуг), жилищных услуг – на 2,8 млрд рублей (8,4%). В среднем каждый житель области потратил на услуги жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году 19,2 тысячи рублей.

Бытовые услуги в структуре общего объема платных услуг населению занимали 12,2% (4,1 млрд рублей). В расчете на душу населения бытовых услуг было оказано на сумму 6,6 тысячи рублей. В структуре объема бытовых услуг лидирующие позиции занимали услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по ремонту и строительству жилья (64,7% от объема бытовых услуг). Жители Псковской области израсходовали на них в общей сложности 2 млрд 634,7 млн рублей.

Ритуальных услуг предоставлено на сумму 391,3 млн рублей (9,6% от объема бытовых услуг), услуг по изготовлению и ремонту мебели на 180,3 млн рублей (4,4%), услуг по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий на 164,8 млн рублей (4%), услуг бань и душевых на 114,1 млн рублей (2,8%), услуг фотоателье на 103,7 млн рублей (2,5%).

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