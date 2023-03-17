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Общество

60 лифтов заменили в домах псковичей

60 лифтов заменили в 19 домах Псковской области. Общая стоимость работ составила порядка 184,36 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

16 марта состоялись приёмочные комиссии в домах № 2 и № 22 на улице Рокоссовского в Пскове, 17 марта были приняты работы по адресам: Рижский проспект, 22 и улица Алехина, 24.

Специалисты проверили новые лифты на плавность хода, перегруз, вызов диспетчера, также провели осмотр машинных помещений, лебедок и систем управления.

Строительно-монтажные работы выполнила подрядная организация ООО «Санкт-Петербургский лифтовой завод». На всех объектах произвели полную замену силового оборудования, кабин лифтов, систем управления и безопасности, заменили оборудование в лифтовых шахтах и установили новые лифтовые порталы на этажах.

На 2024 год запланирована замена 27 лифтов в 15 домах, стоимость работ составит порядка 133,63 миллиона рублей.

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