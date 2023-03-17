Водитель ВАЗа попал в больницу после ДТП в Опочецком районе
Столкновение автомобилей УАЗ и ВАЗ-2115 произошло в Опочецком районе, на 418-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель – граница с Республикой Беларусь, недалеко от деревни Аристово.
В результате ДТП водитель ВАЗа госпитализирован в медучреждение.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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