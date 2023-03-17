Водитель ВАЗа попал в больницу после ДТП в Опочецком районе

15:58, 17 марта 2023, ПАИ

Столкновение автомобилей УАЗ и ВАЗ-2115 произошло в Опочецком районе, на 418-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель – граница с Республикой Беларусь, недалеко от деревни Аристово.

В результате ДТП водитель ВАЗа госпитализирован в медучреждение.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.