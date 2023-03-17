День весеннего равноденствия: приманиваем удачу

09:43, 18 марта 2023, ПАИ

Как правильно встретить один из поворотных дней года, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

21 марта Солнце входит в знак Овна, который открывает зодиакальный цикл: наступает настоящая астрономическая, а не календарная весна и астрологический новый год.

Природа оживает, мы тоже чувствуем прилив бодрости и сил. Эти энергии дарят надежду на лучшее будущее. Но чтобы помочь этому будущему реализоваться, нужны верный настрой и несложные ритуалы. Весна — это всегда возможность обнуления, перезагрузки и нового старта. Самое время вспомнить о нереализованных или отложенных до лучших времён планах и проектах.

В этом году день весеннего равноденствия совпадает с новолунием, что ещё больше усиливает сакральный смысл события. 21 марта — один из самых мощных энергетически дней года. Можно начинать ту самую новую жизнь с понедельника. Если ждали подходящего момента, то он наступил. Всегда легче вписаться в нужный поворот, когда рисунок небес этому соответствует.

У многих народов именно в день весеннего равноденствия наступает новый год. Есть страны, в том числе и бывшего СНГ, где в этот день объявляют выходной и государственный праздник. Славянские языческие праздники тоже были привязаны к этой дате. Точное время наступления новолуния — 21 марта в 20:23 по мск. Можно повторить все ритуалы новогодней ночи, направленные на достижение благополучия, и загадывание желаний. Здесь нет каких-то конкретных рекомендаций, выбирайте те, что нравятся лично вам. Наши предки в день весеннего равноденствия возносили молитвы богам плодородия и совершали ритуалы, призванные подарить богатую и счастливую жизнь, готовили праздничное угощение.

За два-три дня до 21 марта полезно сделать дома генеральную уборку, перебрать вещи в шкафах и на антресолях, выкинуть старый, ненужный хлам, сходить в баню, отдать долги. Если вы практикуете краткосрочные диеты или разгрузочные дни, для них самое время. Можно написать список того, от чего хотите избавиться, и сжечь. Очень полезно принять душ, используя в качестве скраба обычную соль, — это хорошо очищает энергетику тела. Свечи с ароматом сандала, шафрана или полыни хорошо очистят энергетику квартиры.

В сам день весеннего равноденствия и новолуния очень важно твёрдо выразить намерение: прописать, проговорить, представить в деталях, чего именно вы хотите. Энергии Овна резонируют с инициативными, решительными и упорными людьми. Будьте готовы применить эти качества на пути к заветной цели. Аспекты этого новолуния говорят о том, что удача на стороне творческих людей, у которых есть идеалы и очень большая цель.

Что ещё стоит делать в сам день весеннего равноденствия:

– прописать цели и планы на предстоящий месяц и год,

– купить себе что-то новое,

– сделать что-то хорошее для других людей,

– постараться провести день в хорошем настроении.

Что не стоит делать в день весеннего равноденствия:

– перегружать себя работой,

– подвергать себя чрезмерным физическим нагрузкам,

– выяснять отношения,

– делать хирургические операции,

– брать или давать деньги в долг.