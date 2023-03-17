Четыре молодых поэта выступят на чтениях в Пушкинских Горах

16:13, 17 марта 2023, ПАИ

Литературные чтения проведут в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 18 марта. Их участники — активно публикующиеся авторы Стефания Данилова, Сергей Макаров, Анна Мамаенко, Анна Терентьева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Все они — участники всероссийских семинаров-совещаний молодых писателей «Мы выросли в России» (проект 2021-2022), обладатели престижных наград по итогам участия в литературных конкурсах и фестивалях различного статуса. Руководитель «поэтического десанта» в псковские пушкинские места — Виталий Молчанов, председатель Оренбургского регионального отделения «Союза российских писателей», лауреат премии «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига, Международной Волошинской премии и других почётных литературных наград, автор семи поэтических сборников.

В Пушкинском заповеднике рассказали, что поэты гостят в Святогорье уже два дня. Они посетили с экскурсиями усадьбы-музеи «Михайловское» и «Петровское», на завтра намечена поездка в «Тригорское».

Поэтическая молодёжь в «Михайловском» впервые. Более всего, по общему признанию, их поразила красота здешних мест, а ещё — покой и умиротворённость, каких, казалось им раньше, в нашем мире уже не бывает. «Здесь пишется» — общая оценка, которую дают молодые литераторы атмосфере, которая силами сотрудников музея, экскурсоводов и хранителей, создана в мемориальных имениях. Здесь, «у Пушкина», у гостей уже родилось несколько стихотворений. Возможно, некоторые из них прозвучат и на завтрашней встрече.

Поэтические чтения (12+) пройдут в заповедном Научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Начнут их в 15:00. Вход в зрительный зал свободный.