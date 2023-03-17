Мужчину придавило плитой на заброшенном заводе в Великих Луках
Мужчину придавило плитой на территории заброшенного локомотивовагоноремонтного завода на улице Малышева в Великих Луках.
В результате произошедшего мужчина скончался на месте от полученных травм. По предварительным данным, он занимался незаконным сбором металла.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники СУ СК и полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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