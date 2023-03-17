Мужчину придавило плитой на заброшенном заводе в Великих Луках

16:40, 17 марта 2023, ПАИ

Мужчину придавило плитой на территории заброшенного локомотивовагоноремонтного завода на улице Малышева в Великих Луках.

В результате произошедшего мужчина скончался на месте от полученных травм. По предварительным данным, он занимался незаконным сбором металла.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники СУ СК и полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.