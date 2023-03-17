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Общество

Псковская ГРЭС подготовилась к весеннему половодью

Готовность объектов Псковской государственной районной электростанции «ОГК-2» к прохождению весеннего половодья подтвердила паводковая комиссия при участии представителей Ростехнадзора и ГУ МЧС по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Мероприятия, направленные на обеспечение надежного энерго- и теплоснабжения потребителей в этот период, реализованы в полном объеме. Согласно разработанному графику, проведены ревизия и ремонт стационарных водоотливных средств, подготовлено оборудование, задействованное в период весеннего половодья. Аварийные бригады для ликвидации возможных нештатных ситуаций укомплектованы материалами и специальной техникой.

Проведено контрольное маневрирование сегментными затворами плотины от автономного источника питания, дизельного генератора, мощностью 55 КВт. Специалисты электростанции в режиме онлайн следят за изменением уровня воды в водохранилище, в районе гидротехнических сооружений усилен режим охраны и безопасности.

Все действия энергетики координируют с органами власти, отделами ГО и ЧС Дедовичского, Порховского, Солецкого районов, ГУ МЧС России по Псковской области. Организовано информирование населения данной территории.

По сообщению Гидрометеоцентра, начало вскрытия рек в Псковской области прогнозируется на третью декаду марта, а пик паводка - на первую половину апреля. Учитывая аномально снежную зиму, максимальный приток воды в водохранилище на реке Шелонь может быть выше нормы. В настоящее время сегментные затворы гидроузла Псковской ГРЭС открыты на 200 мм, что соответствует пропуску 32,5 м3 воды в секунду.

«Наши основные задачи в этот период – обеспечение надежной работы оборудования, безаварийный пропуск поступающих вод и минимизация возможных последствий половодья», – отметил технический директор-главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.

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