Трафик, мосты и весна: готовится к эфиру 104-й выпуск «Псковского телеграма»

17:03, 17 марта 2023, ПАИ

На этой неделе стало известно, что трафик Телеграма увеличился в три раза. Ольгинский мост в Пскове таким ростом потока похвастаться не может, зато, несмотря на ремонт, успешно справляется с автомобильным движением. Между тем весна берет свое, и женщины, даже в «Псковском телеграме», начинают бороться за свои права активнее: то требуют больше инструментов для овладения миром, то чашку поглубже.

Об этом, а также Крымской весне, неудачливых беспилотниках, российских спортсменах, покоряющих мир, и концертах на вокзале Пскова в очередном выпуске «Псковского телеграма» поговорят Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

«Псковский телеграм» – еженедельный видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном Телеграм-пространстве. Очередной выпуск выйдет сегодня, 17 марта, в 18:00 на портале ПАИ, в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».