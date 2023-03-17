Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Трафик, мосты и весна: готовится к эфиру 104-й выпуск «Псковского телеграма»

На этой неделе стало известно, что трафик Телеграма увеличился в три раза. Ольгинский мост в Пскове таким ростом потока похвастаться не может, зато, несмотря на ремонт, успешно справляется с автомобильным движением. Между тем весна берет свое, и женщины, даже в «Псковском телеграме», начинают бороться за свои права активнее: то требуют больше инструментов для овладения миром, то чашку поглубже.

Об этом, а также Крымской весне, неудачливых беспилотниках, российских спортсменах, покоряющих мир, и концертах на вокзале Пскова в очередном выпуске «Псковского телеграма» поговорят Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

«Псковский телеграм» – еженедельный видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном Телеграм-пространстве. Очередной выпуск выйдет сегодня, 17 марта, в 18:00 на портале ПАИ, в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 марта 2023

В Пыталовском районе матери погибшего солдата вручили орден Мужества
17 марта 2023

Гейм-дизайнер из Великих Лук рассказал, как прошел в финал всероссийского конкурса
17 марта 2023

Антиваксеров спасает всеобщая иммунизация – псковский инфекционист
17 марта 2023

Звездное скопление Плеяды запечатлел пскович
17 марта 2023

Директор фонда «Старость в радость» объяснила, зачем нужна патронажная служба в Пскове
17 марта 2023

В словарь русского языка внесли аббревиатуру ДЭГ
17 марта 2023

Аисты начали возвращаться в Псковскую область после зимовки
17 марта 2023

Трафик, мосты и весна: готовится к эфиру 104-й выпуск «Псковского телеграма»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...