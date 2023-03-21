Псковский стилист назвала тренды в одежде сезона весна-лето 2023

12:56, 21 марта 2023, ПАИ

Главными трендами в одежде сезона весна-лето 2023 станут юбки длины макси, сетки, полупрозрачные ткани, кружево, бахрома, асимметрия, бомберы, кожаные перчатки, корсеты и брюки-карго. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила стилист Полина Богданова.

«Весенне-летний сезон 2023 будет выделяться женственными, дерзкими и романтичными образами. Тренды прекрасно разнообразят любой гардероб, но всегда следует помнить, что тренды — не для всех», - сказала Полина Богданова.

Как подчеркнула специалист, институт цвета Pantone определил цвет 2023 года — яркий карминно-красный.

«Если говорить о покупках на весну, то рекомендую приобретать тренчи и пальто в длине миди или макси. Если в гардеробе уже имеется верхняя одежда, то предлагаю выбирать яркий цвет, что сейчас особенно актуально. Также в моде всеми любимые косухи, но важен крой. Куцые и узкие кожанки уже давно антитренд, даем предпочтение свободному крою», — обратила внимание Полина Богданова.

Также, по её словам, при составлении образа стоит обращать внимание и на аксессуары. «Сумки, ремни, очки, украшения — прекрасно дополнят и освежат образ», - добавила собеседница ПАИ.

Профессия стилиста набирает всё большую популярность и востребованность с каждым годом, поэтому псковички всё чаще обращаются к профессионалам по стилю, добавила стилист. «Зачастую идут запросы на индивидуальность и составление стильного гардероба под образ жизни», - отметила Полина Богданова.

Она подчеркнула, что мужчинам модные показы и лидеры мнений предлагают включить в свой гардероб вещи из кожи, денима, выполненные в различных стилях и направлениях. «Например, брюки-карго - тренд не только для девушек, но и для мужчин», - заметила Полина Богданова.

Как отметила другой специалист, консультант по стилю Ульяна Рафаенко, в этом году «одними из трендовых цветов сезона будут все оттенки розового, пастельные тона, зеленый и салатовый».

«Причём псковички могут следовать советам, которые им давали бабушка и мама, например то, что нельзя носить красное с зеленым, что белый полнит. И все подобные шаблоны, которые сейчас не работают», - сказала собеседница ПАИ.

Мужчины из Пскова также интересуются стилем, продолжила консультант. «Причём когда мужчины обращаются, они хотят шагнуть на более высокую ступеньку, например в карьере, а женщина это может делать для себя, для романтики или самоутверждения», - уточнила Ульяна Рафаенко.

Специалист также посоветовала выбросить из гардероба те вещи, которые устарели. «Нужно одеваться так, как вам нравится, но нужно иметь общую тенденцию, не какие-то сезонные тренды, а, например, учитывать посадку одежды, как носят аксессуары, как носят вещь – это как раз и есть стиль», - заключила эксперт.