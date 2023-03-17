Микроавтобус врезался в людей на остановке в Санкт-Петербурге

18:34, 17 марта 2023, ПАИ

Микроавтобус выехал на тротуар в Красном Селе на юге Санкт-Петербурга, сбив несколько человек у автобусной остановки 17 марта. Пострадали шестеро, среди них трое детей, сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По предварительной информации, около 16:30 мск на пересечении улицы Первого Мая и проспекта Ленина микроавтобус Ford Transit выехал на тротуар у остановки общественного транспорта.

«В результате ДТП пострадали шесть человек: трое взрослых, состояние которых уточняется, и трое детей, двое из которых в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести госпитализированы», - сообщили в ведомстве, пишет ТАСС.

На месте аварии сейчас работают следователи полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточнили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, трое взрослых пострадавших получили травмы средней степени тяжести, они также доставлены в стационар.