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Общество

Сбербанк собирается направить на дивиденды за 2022 год рекордную сумму

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал участникам годового общего собрания акционеров, которое состоится 21 апреля, выплатить рекордные дивиденды — 565 миллиардов рублей, то есть 25 рублей на акцию.

«Это стало возможным благодаря тому запасу прочности, которого мы достигли в прошлом году при поддержке и вере наших акционеров и клиентов в наш бизнес и в нашу команду. Наши дивиденды — это не только дополнительный финансовый доход для каждого частного акционера, которых у нас 1,5 миллиона человек, но и весомый вклад в бюджет всего государства», — подчеркнул президент, председатель правления банка Герман Греф.

Он также отметил, что за последние пять месяцев акции Сбера прибавили в цене более 70 % и сейчас занимают 35 % в «народном» портфеле Мосбиржи.

«Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность своих вложений. Мы считаем сегодняшнее решение наблюдательного совета Сбербанка о дивидендах важным событием не только для наших акционеров, но и для всего российского фондового рынка в целом», — заключил Герман Греф.

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